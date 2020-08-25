صرف القاهرة: شراء معدات جديدة بـ200 مليون جنيه استعدادا لموسم الشتاء

وأكد حسن، وفقا لبيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أهمية أعمال التطهير للشبكات وبيارات المحطات ومراجعة أعمال الصيانة للمحطات الكبرى، مشيرا إلى أنه تم شراء معدات جديدة بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه، وكذلك مراجعة أعمال الصيانه للمعدات استعدادا للأمطار والالتزام بخطط التطهير اليومى.

كما استعرض أهم الأعمال التى حققتها الشركة خلال الأسبوع الماضى، حيث طهرت إدارة المجمعات نفق المشروع العام لطره، وتعاملت إدارة التنفيذ الذاتى مع هبوط ارضى طول متر وعمق 2 متر بالزوتنا منشية ناصر بالتعاون مع الصيانه المتخصصه.

وأضاف، أن صيانة مصر الجديدة طهرت بالوعات الصرف الصحى بشارع جسر السويس أمام محطة النزهة، واستمرار أعمال التطهير بمنطقة عابدين، وإزالة سدد بمنطقة السبتيه.

وتابع أن ذلك يأتى فى إطار حرص الشركة على تقديم خدمات جيدة للمواطنين، فى ضوء توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.