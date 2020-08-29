جريمة ممنهجة للتشهير بي.. طبيب الأسنان الشهير يرد على اتهامه بالتحرش بفنانين

رد طبيب الأسنان الشهير باسم سمير على اتهامه بوقائع تحرش مؤخرا من قبل أكثر من فنان شهير على رأسهم تميم يونس، وذلك عبر بيان رسمي نشر عبر صفحة عيادته على "فيس بوك".

وقال: "تعرضت في الفترة الماضية لمحاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بأي صلة للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية، ليس ذلك فحسب بل طالت بأضرارها جميع أفراد أسرتي، ما تم نشره وبثه مؤخرا عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من سمعتي".

وأضاف: "جميع ما تم نشره وبثه من افتراءات ووقائع وأخبار مكذوبة ومفتعلة ومصطنعة ومجرمة وهي بمثابة اعتداء صارخ مدمر وانتهاك للقانون، وإزاء ما سبق وبناء عليه تم البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات أمام جميع الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه".



وتابع: "ونؤكد على أننا لن نتهاون ولن نرضخ أو ننصاع لأي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا الأمر، وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون مستعينين بالله الحق، ونحن على يقين تام أن يأخذ القانون مجراه وأن ينال المفترون الكاذبون المبتزون عقابهم وجزاءهم إزاء ما اقترفوه من جرائم وتهديدات نالت من شخصي وأسرتي وأصابت الجميع بأبلغ الأضرار، ونحن على يقين تام أن ينصفنا قضاء مصر الشامخ وأن ينال المجرمون عقابهم وجزاءهم وفقا للقانون".