رئيس الأهلي صبور: نسعى دائمًا للتعاون مع الكيانات الكبيرة

وقعت شركة "سبينيس مصر" أحد أهم وأكبر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تجارة التجزئة مع شركة "الأهلي صبور" على مذكرة تفاهم لتأجير وتشغيل فرع هايبر ماركت لشركة سبينيس في مشروع "ذا سيتى أوف أوديسيا" والذى تقوم بتطويره الأهلى صبور بمستقبل سيتى.

وقد وقع على مذكرة التفاهم كلًا من المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور ومهند عدلي الرئيس التنفيذي لشركة سبينيس مصر.



وبموجب هذه الإتفاقية المبرمة تفتتح شركة سبينيس هايبر ماركت على مساحة 3000 متر مربع، لتوفير السلع والمنتجات، وخدمات تجارة التجزئة كجزء من مكونات منطقة الأعمال المركزية بالمشروع والذي يحتل موقعًا متميزًا جدً في "مستقبل سيتى" بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.



وصرح المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور:"نسعى دائما إلى التعاون مع الكيانات الكبيرة ذات الخبرة الكبيرة والسمعة المعروفة فى مختلف المجالات وذلك حرصًا منا على توفير أعلى قدر من الخدمات والمميزات لعملائنا بمختلف مشروعاتنا، وشركة سبينيس تعتبر مثالًا حقيقيًا للشركات الكبيرة الداعمة لعملائها دائمًا، وأنها بالفعل تشكل إضافة مهمة لمشروعات الشركة، وخاصة مشروع "ذا سيتى اوف أوديسيا" لما يمثله هذا المشروع من نهضة تنموية غير مسبوقة في هذه المنطقة الحيوية، والتي يمكن أن نطلق عليها حدود المثلث الذهبي بين مستقبل سيتى والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة".



وأضاف صبور: "أن الإتفاق مع مجموعة سبينيس هو باكورة مجموعة من الاتفاقيات سيتم الإعلان عنها تباعًا بمنطقة الأعمال المركزية "Central Business District – CBD" بمشروع " ذا سيتي أوف أوديسيا"، خاصة وأن هذا المشروع هو أهم مشاريع الشركة على الإطلاق ويشكل إضافة كبيرة لتاريخها الذي يمتد لأكثر من 25 عامًا لمشاريع تتجاوز الـ 12 مليون متر مربع، وتخدم أكثر من 27500 ألف أسرة من القاهرة إلى الساحل الشمالي إلى البحر الأحمر بمحفظة مشاريع متنوعة تجارية وسياحية وسكنية وفندقية ورياضية ومشروعات متعددة الاستخدامات".