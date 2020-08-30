صور.. رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد يلتقى بالسابق ويستعرضا أبرز الملفات

التقى اللواء حسن عبدالشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، باللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، بحضور نائب رئيس الهيئة وقيادات الهيئة، وذلك لاستعراض أبرز الملفات ذات الأولوية.





وتعهدت قيادات الهيئة، ببذل الجهد لرفعة وشأن الوطن ومحاربة ومنع الفساد ودفع عجلة التنمية دعمًا لجهود الدولة. وأعربت القيادات عن شكرها لرئيس الهيئة السابق على ما بذله من جهد خلال فترة قيادته للهيئة.

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