وذكرت وزارة الأوقاف فى بيانها الصادر، اليوم الأحد، أن اللقاء المزمع انعقاده فى أول سبتمبر سوف يتناول تجديد الخطاب الإسلامى ومواجهة أفكار وجماعات الاٍرهاب باسم الدين وتحديث هيئات الوزارة، ومجيبا على كل الأسئلة التى سيطرحها عليه الزملاء المراسلون الأجانب والعرب بخصوص هذه الموضوعات أو غيرها.
يأتى اللقاء فى إطار الدور المؤسسى الذى تقوم به الوزارة من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لبناء الدولة الوطنية ومواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية وبيان صحيح الدين، كما يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج الذى وضعه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لاستضافة أحد الوزراء والمسؤولين فى كل اللقاءات الشهرية مع المراسلين الأجانب والعرب فى مصر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جمعة يعرض رؤية الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى أمام المراسلين الأجانب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.