جمعة يعرض رؤية الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى أمام المراسلين الأجانب 

يعرض وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعد غد الثلاثاء، رؤية الوزارة لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار المتطرفة للجماعات الإرهابية، فى لقاء بالهيئة العامة للاستعلامات مع المراسلين الأجانب والعرب فى مصر وبحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.





وذكرت وزارة الأوقاف فى بيانها الصادر، اليوم الأحد، أن اللقاء المزمع انعقاده فى أول سبتمبر سوف يتناول تجديد الخطاب الإسلامى ومواجهة أفكار وجماعات الاٍرهاب باسم الدين وتحديث هيئات الوزارة، ومجيبا على كل الأسئلة التى سيطرحها عليه الزملاء المراسلون الأجانب والعرب بخصوص هذه الموضوعات أو غيرها. يأتى اللقاء فى إطار الدور المؤسسى الذى تقوم به الوزارة من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لبناء الدولة الوطنية ومواجهة الجماعات المتطرفة والإرهابية وبيان صحيح الدين، كما يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج الذى وضعه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لاستضافة أحد الوزراء والمسؤولين فى كل اللقاءات الشهرية مع المراسلين الأجانب والعرب فى مصر.

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