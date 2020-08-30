وزير الرياضة يهنئ ابراهيم عبد الناصر بائع الفريسكا لتفوقه.. ويدعوه لتكريمه

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة هاتفياً مع الشاب إبراهيم عبد الناصر المعروف اعلاميا باسم بائع الفريسكا، الحاصل على مجموعة 99.6% فى الثانوية العامة حيث هنأه على التفوق العلمى والنجاح فى دراسته، وكفاحه فى العمل مما يجعله نموذجًا إيجابيًا داخل المجتمع.





وأوضح أن سيتم تكريمه لكفاحه وتفوقه بمقر وزارة الشباب والرياضة ، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للشاب إبراهيم، وسيكون من أوائل الطلاب الذين يشاركون فى الرحلات التى تدعمها الوزارة لأوائل الثانوية العامة، علاوة على إشراكه فى مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية التى تنفذها الوزارة على مدار العام. وأكد أن أولويات الوزارة ترتكز على تكريم ورعاية الشباب المتفوقين والموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات حتى يكونوا قدوة لغيرهم من النشء و الشباب . وقال صبحى، أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تكريم أوائل الثانوية العامة، وعمل رحلات ترفيهية وتثقيفية لهم داخل وخارج مصر .

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