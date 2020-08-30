مختار جمعة يجتمع بقيادات الأوقاف لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن أموال الوقف

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن وزير الأوقاف وجه بضرورة التعامل مع مال الوقف بالقيمة التجارية العادلة والاستمرار فى تحسين عملية تحصيل حقوق الوقف.
الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد استمع لعرض ورؤية وزير الأوقاف حول خطط الوزارة فى مجال استثمار وحسن إدارة أموال هيئة الأوقاف، حيث أوضح الدكتور مختار جمعة أن الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام المالى 2019/ 2020، بتحقيق أكبر عائد سنوى فى تاريخها، حيث وجه السيد الرئيس بالتمسك بالنهج الثابت بصون وتعظيم عوائد هيئة الأوقاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصبح جميع المعاملات المالية الخاصة بمال الوقف طبقاً للقيمة التجارية الواقعية بيعاً أو شراءً أو تأجيراً.
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