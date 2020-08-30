فيديو .. علقة موت بـ«الشباشب والأحذية» لمحام مفصول فى المنيا 

وكان المحامى المفصول نشر مقطع فيديو على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب تسمى "المهيطل"، انتقد فيها رحلة نظمتها إحدى المحاميات لزيارة المعالم الأثرية، ووصفها بأنها :"رحلة كلها هشتكه وبشتكة ودلع .. مجموعة من المحاميات نظمن رحلة وابتزوا آخرين لدفع مبالغ وجمعوا تبرعات، على أساس أنها رحلة مخصصة للمحاميات، لكن تم اصطحاب غرباء وحدثت تجاوزات مؤسفة هناك".
من جانبه، قال المحامى ياسر زيدان، إن المحامى المفصول الذى شهر بالزميلات المحاميات مشطوب وأٌسقط قيده من النقابة العامة، بسبب عمله فى وظيفه أخرى، مشيرا إلى أن النقابة ليس لها أية حقوق عليه وهو ليس عليه التزامات، ولن نستطيع معاملته كمحامٍ، مؤكدا أنه تم تقديم بلاغ ضده وبالنسبة للمحاميات فالنقابة أعدت مذكرة وتقريرا مفصلًا بالواقعة سيتم التحقيق فيها، لأن التصرف الذى صدر منهن بالشارع لا يليق بمهنة ومكانة المحاماة.
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