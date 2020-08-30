مرصد الإسلاموفوبيا يستنكر حرق نسخة القرآن الكريم بالسويد

استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بشدة حرق نسخة القرآن الكريم وقيام أعمال الشغب، والعنف المناهضة للإسلام والمسلمين من قبل اليمين المتطرف السويدى، حيث قامت عناصر يمينية متطرفة مؤيدة لليمينى راسموس بالودان زعيم حزب هارد لاين الدنماركى المناهض للهجرة والإسلام، باحتجاجات عنصرية مناهضة للإسلام والتى تسببت فى إلقاء الحجارة على قوات الشرطة وإشعال النار فى إطارات السيارات فى بلدة مالمو السويدية.





وذكر المرصد فى البيان الصادر، اليوم الأحد، أن تلك الاحتجاجات تأتى فى إطار حظر الشرطة السويدية للمظاهرة التى نظمها راسموس بالودان لمناهضة الإسلام والمسلمين فيما أسماها "قضايا السلامة"، وإلقاء القبض عليه لمحاولته الوصول إلى المدينة عنوة وحضور المظاهرة، حيث رأت الشرطة أن سلوك راسموس بالودان أصبح يشكل تهديداً للمصالح الأساسية فى المجتمع السويدى.

وأفاد المرصد أن تلك الاحتجاجات تأتى فى أعقاب استفزاز المسلمين بإحراق نسخة من القرآن الكريم يوم الجمعة وركل القرآن الكريم فيما بينهم، ونشر بالودان رسالة على فيسبوك تفيد بحرمانه من دخول البلاد لمدة عامين، وترك القتلة والمغتصبين فى البلاد.

وأوضح أن المسلمين والمهاجرين فى السويد يتعرضون لموجات شديدة ومتلاحقة من الاضطهاد والتمييز ومحاولات الإقصاء، من قبل التيارات اليمينية المتطرفة المعروفة بممارساتها العدائية والإقصائية تجاه المسلمين، وذلك لجذب المزيد من الأنصار لتحرضيهم على الممارسات العنصرية ضد المسلمين، والتى من شأنها زيادة سعار الإسلاموفوبيا فى البلاد بما يخدم مصالحهم السياسية والاجتماعية، مستغلين إنشغال العالم بوباء الكورونا فى خدمة أجنداتهم.

ولفت المرصد الانتباه إلى أن الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية تتزايد فى السويد بسبب زيادة عدد المسلمين البالغ عددهم حوالى 8.1% من إجمالى عدد سكان السويد وفقًا لتقرير مركز بيو للأبحاث عام 2017، مما يستغله اليمينيون المتطرفون فى إثارة الهلع والخوف والكراهية تجاه المسلمين بأنهم يسيطرون على البلاد.

وحذر المرصد من أعمال العنصرية والكراهية والتطرف والتمميز الدينى الذى تتبعه تيارات اليمين المتطرف فى التعامل مع أفراد المجتمع المختلفين، واستغلالهم التوقيتات والمواقف فى إثارة غضب المسلمين والتعدى على كتابهم المقدس وأماكن عبادتهم وعلى المسلمين أنفسهم.

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كما دعا إلى ضرورة التعامل بشدة وصرامة وفرض عقوبات من جانب الهيئات والمؤسسات المختلفة فى السويد على تلك التيارات التخريبية، وفرض قيود وقوانين صارمة على من يتعدى على الحريات الدينية، والرقابة على تلك التيارات المتطرفة وزعمائها ومنشوراتهم والمواقع الإلكترونية التى تحث على الكراهية والعنف، ووضع أعضاء تلك التيارات والأحزاب تحت الرقابة تحفظا على أى فعل معادٍ يمكن القيام به.

وطالب بتكثيف الجهود الدولية والمجتمعية والمدنية لمواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى مختلف أنحاء العالم، والعمل على وضع استراتيجية دولية واضحة فى مواجهة التيارات اليمينية وممارستها، كما طالب من المجتمع السويدى التكاتف والتضامن فيما بينهم لوقف تلك التيارات وعدم الانصياع وراء خطاباتهم لما يسببه من ضرر على المجتمع بأكمله.