أمانة التواصل المجتمع بحزب الحرية المصرى تطلق مبادرة طرق الأبواب

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد بيومى، نائب رئيس الحزب، وماجد طلعت، أمين التثقيف والتدريب السياسى بالحزب، ومرثا حنا، الأمين المساعد للأمانة، وماجد ملاك، الأمين المساعد، وأحمد جمال، مقررة الأمانة، وهانى العجمى، الأمين المساعد للتنظيم.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الآتى:-

إطلاق مبادرة طرق الأبواب، وهى مبادرة منوط بها التوصل للقواعد الشعبية من خلال غرف ميدانية للتواصل بين الحزب والشارع المصرى، عن طريق تقديم الخدمات على كل الأصعدة من خدمات تعليم أو صحة أو تضامن اجتماعى للأسر المحتاجة.

وتم عمل أيقونة لتلقى شكوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للأمانة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ورقم و"اتس آب".

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كما تم الاتفاق مع أعضاء الأمانة المركزية على آليات التنفيذ فى إطار زمنى محدد، وعمل خطة بالتعاون مع أمانة التثقيف والتدريب السياسى برئاسة ماجد طلعت، لتأهيل الشباب لسوق العمل، وأمسيات تدريبية فيما يتعلق بإعداد كوادر وقادة للمشاركة الاجتماعية والسياسة فى المجتمع.

وأضافت نرمين ميشيل، أنه تم وضع أجندة لكل المناسبات العامة لتنظيم فعاليات لها حسب المناسبة وتقديم الدعم والمساندة والاحتفال بمشاركة المواطنين على سبيل عيد الأم ويوم اليتيم وشهر رمضان الكريم وغيرها من المناسبات.

كما أعلنت الأمانة مساندة أعضاء الحزب بكل أنحاء الجمهورية خلال الاستحاقات الانتخابية المقبلة.