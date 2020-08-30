القوات المسلحة: استشهاد 3 ضباط و4جنود بمناطق العمليات في شمال سيناء (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة في بيان رسمي، تدمير 317 وكرا وملجأ مخازن للمواد المتفجرة للعناصر الإرهابية، ومقتل 73 عنصرا تكفيرا بشمال سيناء، جاء ذلك خلال بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وجرى تدمير واستهداف 317 وكراً وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.. وتدمير 10 عربات دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما قتل 73 عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجئ اوكارا لهم، تنفيذ عمليات نوعية أنتهت إل مقتل فردين تكفيرين شديدي الخطورة بحوزتها 2 بندقية آلية وحزام ناسف، ومقتل فردين تكفيرين وأصابه فرد تم إسعافه ويتلقى العلاج بأحد مستشفيات القوات المسلحة وعثر بحوزتهم على 4 بندقية آلية وذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة وأدوات أعاشه ومبالغ مالية، كما نجحت القوات الجوية في تدمير 9 عربات دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.

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وقامت القوات البحرية بتكثيف التمشيط في البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية، ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة تم استشهاد 3 ضباط و4 جنود بمناطق العمليات. وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها على القصاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.