وفاة أول رئيس جمهورية وحصول نجيب محفوظ على نوبل.. فيديو جديد لذاكرة الأمة

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو جديد ل "ذاكرة الأمة" يرصد فيه أبرز الأحداث التي حدثت في مصر خلال العقود الماضية.
ففي ال ١٤ من أغسطس ١٨٧٤؛ ولد الزعيم مصطفى كامل في قرية تابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية وهو كاتب وزعيم سياسي وقام بتأسيس جريدة اللواء وكان مناهض للاحتلال.
وفي ٢٢ أغسطس عام ١٩٥٩؛ افتتح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منشآت جديدة لشركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة بمحافظة الغربية.
وفي ٢٨ أغسطس عام ١٩٨٤؛ توفي الرئيس الراحل محمد نجيب ؛ حيث ولد في السودان والتحق بالكلية الحربية عام ١٩١٨؛ وتولي رئاسة الجمهورية عام ١٩٥٣ ؛ وتزايدت بعدها الخلاف بينه وبين الضباط الأحرار وحددت إقامته لمدة أكثر من ٢٥ عامًا وشيعت جنازته في جنارة عسكرية مهيبة.
وفي ٣٠ أغسطس عام ٢٠٠٦؛ توفي الأديب العالمي نجيب محفوظ وقد نال حائزة نوبل عام ١٩٨٨ عن مجمل أعماله الأدبية.
وفي ٦ أغسطس عام ٢٠١٥؛ التتحت قناة السويس الجديدة؛ في ملحمة للمصريين؛ استطاعوا من خلالها بناء القناة الجديدة في عام واحد .
لينك الفيديو
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