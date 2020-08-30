القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين

وقد أسفرت الجهود خلال المدة من 22/7/2020 إلى 30/8/2020 عن تحقيق النجاحات الآتية :

تدمير 317 وكرًا وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر .

إستهداف وتدمير ١٠ سيارات دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

مقتل ٧٣ عنصر تكفيرى يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل فردين تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهمًا ٢ بندقيه آلية , (5) خزنه , وحزام ناسف.

كذلك مقتل (2) فرد تكفيرى وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة وجارى إستجوابه ، عثر بحوزتهم على (4) بندقية آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية .

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية من إستهداف وتدمير (9) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق الحدود الغربية .

Advertisements

يأتى ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الإقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات ، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية .

ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم إستشهاد وإصابة (3) ضابط و(4) جنود بمناطق العمليات .

هذا وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره لتحقيق

الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .

يأتي ذلك فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة

وإستمرارًا للنجاحات المتتالية