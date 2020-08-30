القوات المسلحة: مقتل 77 تكفيريا في وسط وشمال سيناء ..فيديو

وأسفرت الجهود خلال المدة من 22/7/2020 إلى 30/8/2020 عن تحقيق النجاحات الآتية :
مقتل (73) عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجئ أوكارًا لهم.
وعثر بحوزتهم على (4) بنادق آلية و(6) خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومتفجرات ودراجة نارية و(3) ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.
وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الإستراتيجى الغربى، نجحت القوات الجوية في استهداف وتدمير (9) عربات دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.
وكان ذلك تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.
ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم استشهاد وإصابة (3) ضابط و(4) جنود بمناطق العمليات.
وأكدت القوات المسلحة، استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.
يأتي ذلك فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة واستمرارًا للنجاحات المتتالية.
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