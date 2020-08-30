مصر للطيران للخدمات الجوية تعقد دورة تدريبية لتطبيق الأساليب الحديثة فى الإدارة

قامت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية بعقد دورة تدريبية تحت مسمى(نظم الإدارة الحديثة للمديرين ) لمديري العموم ومديري الإدارات بالشركة بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتأهيل الشباب للقيادة؛ لكى تكون مؤهلة للعمل الإدارى بالأساليب الحديثة. يهدف البرنامج إلى الآتى: **تعريف المشاركين بعلم الإدارة والمصطلحات الإدارية الهامة للممارسة الإدارية الصحيحة. **تعريف المشاركين بالوظائف الرئيسية للادارة. **التعرف على المهارات القيادية والسلوكية للمديرين. Advertisements ** التعرف على أهمية التخطيط الاستراتيجى فى المستويات الإدارية المختلفة. ** تعريف المشاركين على وظائف المنظمة التى تشمل التسويق ،الإنتاج، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية. وقد تم عقد الدورة التدريبية بالمقر الرئيسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، واستمر التدريب ٦ أسابيع على يد نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مختلف مجالات الإدارة. وجدير بالذكر وكما هو معروف عن مصر للطيران اهتمامها المستمر بالجانب البشري، فإنها تسعى دائما للتطور بإستخدام وتطبيق أحدث الأساليب الإدارية، وتطوير المهارات بمختلف المجالات.

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