نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزهر يشيد بجهود أبطال قواتنا المسلحة في دحر الإرهابيين.. وينعي الشهداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بجهود قواتنا المسلحة في القضاء على عدد من البؤر التي تتخذها الجماعات الإرهابية ملجأ لها وتستخدمها في تخطيط وتنفيذ هجماتها الإرهابية.

وشدد الأزهر على ما انتهى إليه مؤتمره العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي من أن ما تمارسه هذه الجماعات الإرهابية ليس جهادا، وأن المنوط بأمر الجهاد هو السلطة المختصة في البلاد وفق الدستور والقانون، وليس الجماعات والأفراد، وكل جماعةٍ تدعي لنفسِها هذا الحق، وتُجَيِّشُ الشباب، وتدربه، وتدفع به للقتل والقتال وقطع الرؤوس، هي جماعةٌ مفسدةٌ في الأرض محاربةٌ لله ورسوله، وعلى السلطات المختصَّة أن تتصدَّى للقضاء عليهم بكلِّ عزيمةٍ وحزم.