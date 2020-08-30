المتحدث العسكرى يعلن استشهاد وإصابة 3 ضباط و4 جنود خلال مكافحة الإرهاب

تمكنت القوات المسلحة، من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين، ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم استشهاد وإصابة 3 ضابط و4 جنود بمناطق العمليات.





وبحسب بيان للمتحدث العسكرى، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أسفرت الجهود خلال الفترة من 22-7-2020 إلى 30-8-2020 عن تحقيق النجاحات الآتية:

تدمير 317 وكرًا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.

واستهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، ومقتل 73 عنصرًا تكفيريًا يتخذون من الملاجىْ أوكارًا لهم.

كما تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 2 فرد تكفيرى شديدى الخطورة وبحوزتهما 2 بندقيه آلية 5 خزنة وحزام ناسف، وكذلك مقتل 2 فرد تكفيرى، وإصابة فرد تم إسعافه ويتلقى حاليًا العلاج بإحدى مستشفيات القوات المسلحة وجارى استجوابه، عثر بحوزتهم على 4 بندقية آلية و6 خزنة وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة ومفجرات ودراجة نارية و3 ماكينات رفع مياه وأدوات إعاشة ومبالغ مالية.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الاستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية فى استهداف وتدمير 9 عربات دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.

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يأتى ذلك تزامنًا مع تكثيف القوات البحرية أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلى ضد أى تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل مياهنا الإقليمية.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

يأتى ذلك فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، واستمرارًا للنجاحات المتتالية.