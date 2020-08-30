دورة تدريبية بمصر للطيران لتطبيق الأساليب الحديثة فى الإدارة

عقدت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، اليوم الأحد، بالمقر الرئيسى دورة تدريبية تحت مسمى نظم الإدارة الحديثة للمديرين، ومديرى العموم، ومديرى الإدارات، بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتأهيل الشباب للقيادة، لكى تكون مؤهلة للعمل الإدارى بالأساليب الحديثة.





وأضاف البيان الصادر عن الشركة أن البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين بعلم الإدارة والمصطلحات الإدارية المهمة للممارسة الإدارية الصحيحة، وتعريف المشاركين بالوظائف الرئيسية للإدارة، بالإضافة إلى التعرف على المهارات القيادية والسلوكية للمديرين، والتعرف على أهمية التخطيط الاستراتيجى فى المستويات الإدارية المختلفة، فضلا عن تعريف المشاركين على وظائف المنظمة التى تشمل التسويق، الإنتاج، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، وأوضح البيان أن التدريب استمر6 أسابيع على يد نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مختلف مجالات الإدارة. يذكر أن مصر للطيران تهتم بالجانب البشرى، فإنها تسعى دائما للتطور باستخدام وتطبيق أحدث الأساليب الإدارية، وتطوير المهارات بمختلف المجالات.

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