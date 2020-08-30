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وأضاف البيان الصادر عن الشركة أن البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين بعلم الإدارة والمصطلحات الإدارية المهمة للممارسة الإدارية الصحيحة، وتعريف المشاركين بالوظائف الرئيسية للإدارة، بالإضافة إلى التعرف على المهارات القيادية والسلوكية للمديرين، والتعرف على أهمية التخطيط الاستراتيجى فى المستويات الإدارية المختلفة، فضلا عن تعريف المشاركين على وظائف المنظمة التى تشمل التسويق، الإنتاج، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، وأوضح البيان أن التدريب استمر6 أسابيع على يد نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين فى مختلف مجالات الإدارة.
يذكر أن مصر للطيران تهتم بالجانب البشرى، فإنها تسعى دائما للتطور باستخدام وتطبيق أحدث الأساليب الإدارية، وتطوير المهارات بمختلف المجالات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر دورة تدريبية بمصر للطيران لتطبيق الأساليب الحديثة فى الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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