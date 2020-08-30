فيديوجراف .. موقف سيرفيس الجيزة ينهى الفوضى والزحام بالميدان

تبذل الدولة جهودًا مكثفة لحل مشاكل الطرق والفوضى المرورية والزحام فى منطقة ميدان الجيزة، ليأتى موقف سيرفيس الجيزة لينهى الفوضى والزحام بالميدان الذى يتم تطويره بالتزامن مع دهان العقارات المطلة عليه بتكلفة 30 مليون جنيه.





ويستعرض الفيديوجراف التالى أهمية تطوير موقف سيرفيس الجيزة : ويساهم موقف سيرفيس الجيزة، فى تخفيف الازدحام والاختناقات بالميدان، وإحكام السيطرة على إيرادات السيرفيس وتقليل خسائره، حيث أنه يضم بوابات إلكترونية لتحصيل الكارتة من السيارات، وأماكن للانتظار ولوحات إرشادية وكافيتريات. كما تم تزويد الموقف بنظام مراقبة بالكاميرات وخدمات أمنية على مدار اليوم، كما أنه مغطى بالكامل بمظلات لحماية الركاب والسيارات والسائقين، وشبكة إنارة حديثة وشبكة لتصريف الأمطار.

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