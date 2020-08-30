عاجل.. مدبولى لـ محافظ الجيزة ومدير الأمن : تعاملوا بحسم مع مخالفات البناء

وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، شدد مدبولى، على ضرورة التصدى لأى بناء عشوائى على الأراضى الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون فى التعامل الفورى إزاء المخالفات، مضيفًا: "سنوقف أى محاولات بناء مخالف سواء على الأراضى الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومى، فمخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومى"، مشددًا على استمرار تحويل أى محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضى للنيابة العسكرية فورا.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "كل واحد يتحمل مسؤوليته فى النطاق الإدارى المسؤول عنه، بدءًا من مسؤولى القرية والجمعية الزراعية، وحتى أكبر مسؤول فى المحافظة، وسنحاسب أى مقصر، وكذلك المسؤولين فى أقسام الشرطة وحتى مدير الأمن بكل محافظة فهم مسؤولون عن إزالة أى مخالفة بشكل فورى، ومسؤوليتكم المباشرة هى عدم وضع أى طوبة بناء مخالف تقع فى نطاق المحافظة".

وتابع: "لدينا منظومة حديثة للتغيرات المكانية حاليًا، تعمل على رصد أى بناء مخالف فى لحظته، وبالتالى فأى مواطن سيشرع فى وضع أساس بناء مخالف عليكم إزالته فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى الحال".

وطالب مدبولى، بوضع خطة واضحة تتضمن تحديد المسؤولين عن متابعة البناء العشوائى المخالف إداريًا فى المحافظة، وكذلك من الناحية الأمنية فى مديرية الأمن، مشددً: "الدولة حاضرة، والقانون سينفذ على الجميع، ويد القانون قوية"، كما طالب بإنشاء وحدة لرصد التغيرات المكانية فى المحافظة للمتابعة على مدار اليوم.

وخلال الاجتماع، قال أحمد راشد، محافظ الجيزة: "منذ أن توليت منصبى، تم تكليفى بمواجهة ظاهرة البناء المخالف فى المحافظة، وإعادة الانضباط لشوارع الجيزة بوجه عام، ومنذ ذلك الوقت تتم أعمال الإزالات بشكل يومى"، مشيرًا إلى أنه فى الفترة من 2011 وحتى 2018، كان هناك 134219 حالة، تم تنفيذ 6091 حالة منها بنسبة 5%، وفى الفترة من 2018 حتى 2020، بلغ عدد قرارات الإزالة الصادرة 21500 قرار، نُفذ منها 13835 حالة، بنسبة تنفيذ 64%، وبلغ عدد المتقدمين لطلبات التصالح 14000، وتم تحصيل 294 مليون جنيه، مضيفًا: "لن نتوانى أو نغض الطرف عن أى مخالفة، وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم والصرامة".

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من جانبه، قال مدير أمن الجيزة: "شهدت الفترة الأخيرة تعاملاً حاسمًا مع كبار المخالفين بالمحافظة، وفى هذا الصدد تم ضبط عدد كبير منهم، ونحن مستمرون فى تطبيق القانون، وستساعدنا التقنيات الحديثة فى سرعة رصد أى مخالفة، وسرعة التعامل معها على الفور"، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع المحافظة بصورة كاملة فى هذا الشأن، حيث تتم أعمال الإزالات بصورة دورية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الجيزة، المقترح السابق والحالى لتطوير قطاع "شارع الأربعين"، ومخطط تطوير قطاع شارع "خاتم المرسلين" من شارع "ترعة الزمر" شرقًا حتى شارع "عثمان محرم" غربًا.

وتطرق المحافظ، إلى شرح ملامح تطوير ميدان المنيب، بدءًا بحصر قطع الأراضى، حيث تبين وجود قطع أراض غير مستغلة إما ملكية خاصة أو تابعة لوزارة الأوقاف أو الإصلاح الزراعى، أو وزارة الرى، كما تم استعراض الخطوط التشغيلية لسيارات النقل بميدان المنيب، والتى تبلغ 17 خطًا، والنقاط التى يمكن إزالتها من أجل توسعة الطريق، ودراسة الأنشطة المختلفة التى يمكن إقامتها .

ويتكون مشروع تطوير ميدان المنيب من "مركز المنيب للتنقل"، ومدرجات جلوس حجرية، وأسطح خضراء مدرجة للمبنى الرئيسى، وجلسات مظللة، وكوبرى عبور مشاة، ومسار تجارى، وبوابات الحديقة، ومعابر مشاة مرتفعة، ومحلات تجارية.

واستعرض مشروع تطوير طرق شمال الجيزة "محاور الحركة"، والذى يتضمن شوارع "المطار" و"امتداد الوحدة" و"عزبة المطار"، ويبلغ عدد الوحدات السكنية المقترح إعادة تسكينها بالشوارع الثلاثة 789 وحدة، فيما يبلغ عدد المحلات المقترح إعادة تسكينها أو تعويضها 350 محلاً، كما عرض المقترحات الثلاثة لتطوير منطقة إمبابة القديمة.