الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب

وشدد الأزهر، فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، على ما انتهى إليه مؤتمره العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى من أن ما تمارسه هذه الجماعات الإرهابية ليس جهادًا، وأن المنوط بأمر الجهاد هو السلطة المختصة فى البلاد وفق الدستور والقانون، وليس الجماعات والأفراد، وكل جماعةٍ تدعى لنفسِها هذا الحق، وتُجَيِّشُ الشباب، وتدربه، وتدفع به للقتل والقتال وقطع الرؤوس، هى جماعة مفسدةٌ فى الأرض محاربةٌ لله ورسوله، وعلى السلطات المختصَّة أن تتصدَّى للقضاء عليهم بكل عزيمةٍ وحزم.
وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التعازى للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطنى من الضباط والجنود البواسل، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.
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