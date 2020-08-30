البابا تواضروس يستقبل المشرف على أديرة الخطاطبة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، نيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام، المشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج، والأنبا موسى القوى بطريق العلمين، ومار بقطر بالخطاطبة.





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