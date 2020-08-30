أندريه زكى ناعيا شهداء القوات المسلحة : لن ننسى أبدا شرفاء مصر

نعت الطائفة الإنجيلية، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، شهداء القوات المسلحة البواسل، الذين استشهدوا مؤخرا، فى مواجهاتهم البطولية لردع أعداء الوطن والإنسانية، وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.





وقال أندريه زكى، فى بيان نشرته الطائفة، اليوم الأحد: "لن ننسى أبدًا شرفاء مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية الشهداء، الذين قدموا دمائهم النبيلة فداءً لوطننا الغالى، ولن يثنينا الإرهاب الأسود عن بناء مصرنا العزيزة، والمضى قدمًا فى طريق التنمية والتقدم". واختتم قائلاً: "نصلى إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهل الشهداء، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح بلادنا السلام والأمان".

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