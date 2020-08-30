مد ساعات العمل بوحدات المرور إلى 8 مساء بسبب الملصق الإلكتروني

قررت وزارة الداخلية مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً، بمناسبة قرب إنتهاء المهلة الزمنية المحددة لتركيب الملصق، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1/9/2020م، ولحين الإنتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكترونى.
والمقرر إنتهاء المهلة المحددة لها فى 20 /10/2020 م على أن يكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط ،بالإضافة للفترة الصباحية.وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم فى الموعد المحدد.
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