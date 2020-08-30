للمصريين في الخارج.. كيف تمدد وتعدل بيانات جواز سفرك

يعتبر جواز السفر من أهم، التي يجب أن تحملها معك في كل مكان عند سفرك للخارج اذا أنه بمثابة تصريح دخولك وعودتك إلى الدولة التي تقيم بها.

وتصل مدة سريان جوازات السفر لمدة قانونية سبع سنوات، و يحق للمصريين في الخارج استخراج جوازات سفر جديدة لهم عند انتهاء أو قرب انتهاء صلاحية جوازات السفر التي يحملونها.



ويستلزم اصادار جواز السفر من خلال القنصلية المصرية بدولة الكويت الحضور شخصيًا، و ملء الاستمارة المعدة لذلك و المتاحة للبيع فقط داخل صالة المعاملات بالقنصلية العامة بمبلغ 250 فلس. و يتم تقديم المستندات الموضحة فيما يتبع لموظف أحد الشبابيك المعدة لتقديم هذه الخدمة، مع دفع الرسوم المقررة، و هي 25 دينار كويتي لكل جواز سفر. و يتم تسليم جواز السفر المميكن الجديد في غضون شهر تقريبا نظرا لانجازه من مصر.

وتقوم القنصلية العامة بطلب من الشخص تعديل بيانات جوازات السفر الخاصة، فيما يخص المهنـة و يستلزم لإجراء ذلك تقديم الإثباتات اللازمة المصدق عليها من السلطات المختصة (الخارجية المصرية إذا كان المستند مصريًا / الخارجية الكويتية إذا كان المستند كويتيًا) .

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كما يتم تعديل الاسم وتاريخ الميلاد وذلك بالإطلاع على أصل شهادة الميلاد، أو حكم محكمة مصرية مصدق عليه من الخارجية المصرية، أو أصل جواز سفر سابق.

ويتطلب تمديد الجواز القديم عدة اجراءات بينها الحضور شخصيا باستثناء الأبناء القصر ينوب عنهم ولي الأمر وشرط تواجدهم بالكويت وقت التمديد، ألا يكون الجواز قد تم تمديده بحيث وصل إجمالي المدة 9 سنوات ، ويستثنى من البند رقم (2) في حالة الرغبة للعودة لأرض الوطن على أن يرفق تذكرة سفر صالحة مع الحضور قبل أسبوع من السفر .

كما يستلزم شهادة تجنيد سارية لمن هم بسن التجنيد ( ابتداء من 19 عاما ) وغير مقيد بجواز سفرهم " غير مطلوب للتجنيد "، وبالنسبة للجواز المضاف عليه أبناء أو أشقاء يراعى فصل من بلغ 16 عاما بجواز مستقل، واستيفاء " نموذج قيد مواطن " المتوفر بمكتب توزيع المعاملات ثم التقدم للنافذة رقم (8)، ويتم إنهاء المعاملة في دقائق وتسليمها للمواطن من النافذة رقم (1) .