تعرف على مشروع تطوير طرق شمال الجيزة "محاور الحركة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، وكذا جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات تصالح للمحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

استعرض اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المقترح السابق والحالي لتطوير قطاع "شارع الأربعين"، ومخطط تطوير قطاع شارع "خاتم المرسلين" من شارع "ترعة الزمر" شرقا حتى شارع "عثمان محرم" غربا.

وتطرق المحافظ إلى شرح ملامح تطوير ميدان المنيب، بدءا بحصر قطع الأراضي، حيث تبين وجود قطع أراض غير مستغلة إما ملكية خاصة أو تابعة لوزارة الأوقاف أو الإصلاح الزراعي، أو وزارة الري، كما تم استعراض الخطوط التشغيلية لسيارات النقل بميدان المنيب، والتي تبلغ 17 خطا، والنقاط التي يمكن إزالتها من أجل توسعة الطريق، ودراسة الأنشطة المختلفة التي يمكن إقامتها .

ويتكون مشروع تطوير ميدان المنيب من "مركز المنيب للتنقل"، ومدرجات جلوس حجرية، وأسطح خضراء مدرجة للمبنى الرئيسي، وجلسات مظللة، وكوبري عبور مشاة، ومسار تجاري، وبوابات الحديقة، ومعابر مشاة مرتفعة، ومحلات تجارية.

واستعرض محافظ الجيزة مشروع تطوير طرق شمال الجيزة "محاور الحركة"، والتي تتضمن شوارع "المطار" و"امتداد الوحدة" و"عزبة المطار، ويبلغ عدد الوحدات السكنية المقترح إعادة تسكينها بالشوارع الثلاثة 789وحدة، فيما يبلغ عدد المحلات المقترح إعادة تسكينها أو تعويضها 350 محلا، كما عرض اللواء أحمد راشد المقترحات الثلاثة لتطوير منطقة إمبابة القديمة.