قصة كفاح وتفوق.. النائب أبو العينين: الدكتور إبراهيم "بائع الفريسكا" يحمل ملامح المستقبل وأمل للغد

أعلن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن تكريم بائع الفريسكا المكافح والطالب المتفوق إبراهيم عبد الناصر، ومنحه 10 آلاف جنيه أسوة بأوائل الثانوية العامة وطلاب الأزهر، الذين تم تكريمهم مؤخرا .

ووصف أبو العينين إبراهيم عبد الناصر، الذي عرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لكفاحه ببيع الفريسكا في الإسكندرية لإعالة نفسه واستكمال تعليمه، بأنه نموذج مشرف للشباب فى الكفاح والتفوق، وبأنه وجه يحمل ملامح المستقبل وأمل للغد .

وأضاف أن إبراهيم نموذج لشاب مصري يكافح ويعافر مع الحياة متفائلا يملأ وجهه ابتسامة أمل ورضا ثقة في الله تعالى .

وتابع أن إبراهيم "لم يجلس معاتبا الظروف ولكنه أجتهد وصابر وعمل حتي حقق حلمه فى الإلتحاق بكلية الطب"، وأن "بائع الفريسكا واحدًا من مئات بل آلاف النماذج المشرفة للشباب المصري المكاغح الذين يبذلون العرق والجهد لتغيير حياتهم .. ولا نعرف عنهم شيئا إلا بالصدفة" .

وقال محمد أبو العينين إن "هذه النماذج الشبابية الأصيلة تستحق منا الكثير .. تستحق أن نسلط الضوء عليهم . ويكونوا في صدارة المشهد" .

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وأوضح أن نماذج إبراهيم يجب الوقوف إلى جانبهم ودعمهم، فهم "المستقبل ومن يحملون راية هذا الوطن، كل التحية لبائع الفريسكا هذا الطالب المتفوق الذي اجتهد وحصل على 99.6% بالثانوية، والذي استطاع في فيديو مدته دقائق أن يكسب قلوب المصريين بكفاحه وصدق حديثه".

وشدد أبو العينين: "ليس الدولة فقط من عليها تكريمه والتكفل بدخوله كلية الطب، علينا جميعا أن نفخر بهذا الشاب .. ويصبح نموذجا لأولادنا، تحياتي لهذا الشاب المكافح .. ووالده الذي مثل خير نموذجا لاستثمار الأب فى أبنائه بالخلق والتعليم ".

ووجه أبو العينين التحية إلى كل شاب مصري يكافح ويناضل من أجل تغيير ظروفه وحياته للأفضل، قائلا إن "العمل والاجتهاد والتمسك بالأمل .. طريقكم نحو تحقيق النجاح وقهر المستحيل، أعملوا واجتهدوا بصدق .. فإن الله يجعل من العسر يسرا،

ولعل الله يفتح بابا لمستقبل لم تتوقعه .. لنور يضىء الطريق .. فالله على كل شىء قدير" .