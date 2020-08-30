نقابة الصحفيين تنظم ورشة حول صحافة الموبايل

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين ورشة تدريبية حول "صحافة الموبايل "MOJO".
تتناول الورشة، كيفية بناء قصة صحفية بالفيديو باستخدام تطبيقات الموبايل المختلفة: "تصوير-مونتاج-إضافة الصوت-والنصوص لأجهزة الأندرويد والـ iso".
يقوم بالتدريب الكاتبة الصحفية الزميلة صفاء عاشور.
الورشة متاحة لـ "25" زميلا بأولوية التسجيل وتعقد يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر القادم عبر تطبيق زووم من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة مساءً.
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