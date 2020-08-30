نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بمستقبل وطن: افتتاح المشروعات القومية يؤكد عزم الدولة على مواصلة البناء والتعمير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمن شاكر الشراكي، عضو حزب مستقبل وطن عن محافظة الغربية، الافتتاحات التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية، والتي تضمنت مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع “بشاير الخير ٢” للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، مؤكدًا أن تلك المشروعات سينعم بثمارها المصريين في القريب العاجل لما لها من دور في فتح الأبواب أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي؛ فضلا عن إسهامها في تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي انخفاض معدل البطالة.

وقال "الشراكي"، في بيان مساء اليوم الأحد، إن افتتاح تلك المشروعات القومية العملاقة يُعد استكمالًا لسلسة البناء والتعمير التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد؛ والتي يعتزم من خلالها بناء الدولة الحديثة والتي تليق بالشعب المصري العظيم رغم كافة التحديات التي تواجه الوطن خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف أن الإنجازات التي تمت على أرض الواقع خلال سنوات فقط تُسهم بدورها في خدمة الشارع المصري وزيادة فرص العمل والاستثمارات وتدعونا جميعا للفخر بقيادتنا السياسية الواعية والحكيمة ووطننا الغالي، موضحًا أن هذه المشروعات القومية سيكون لها نتائج ملموسة على المدى القريب ويجني ثمارها جموع المصريين.

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وأوضح أن فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة وليس لها مثيل ومعركة تنمية فاصلة يخوضها الرئيس السيسي وكتيبة وزراء التنمية والتعمير، مشيرًا إلى أن أهم ما يُميز أجهزة الدولة المصرية خلال الوقت الحالي هو العمل في صمت، وترك الأفعال والإنجازات تتحدث على أرض الواقع.

وحذر جموع المصريين من الانسياق وراء دعوات الجماعة الإرهابية التي لا تريد الخير لمصر وشعبها العظيم وتحاول بكل ما أوتيت من قوة إلى التشكيك في إنجازات القيادة السياسية التي لا ينكرها إلا جاحد وكاره للدولة المصرية القوية، مؤكدًا على أن أكبر دليل على نجاح الدولة المصرية يتمثل في شهادات المؤسسات الدولية، والتي لا تجامل أحد؛ الأمر الذي يوضح حجم الجهد المبذول في سبيل بناء دولة عصرية، بعيدًا عن الشعارات الزائفة التي كانت تُردد على مدار عقود دون نتيجة على أرض الواقع.

ووجه تحية إجلال وتقدير للقيادة السياسية مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصها على استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتعمير رغم التحديات التى تواجه الدولة خلال تلك المرحلة العصيبة من عمر الوطن، وخاصة مع تداعيات أزمة فيروس كورنا، مطالبًا جموع المصريين بالاصطفاف والالتفاف والوقوف على قلب رجل واحد خلف القيادة لاستكمال مسيرة التنمية والتعمير والنهوض بوطننا الغالي.