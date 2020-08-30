“فيديو” بيان هام للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية منذ قليل

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محمد سياف - ابو ظبي - أذاع التلفزيون المصري منذ قليل بيان القيادة العامة للقوات المسلحة والذي نشره المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، ويتلخص البيان حول آخر تطورات الأوضاع في سيناء وجهود قواتنا خلال الشهرين الماضيين.

تفاصيل بيان القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل

وجاء في البيان أن القوات المسلحة دمرت 317 وكر في شمالي محافظة سيناء، وكانت هذه الأوكار تستخدمها العناصر الإرهابية للإختباء وتخزين الأسلحة.

كما تم تدمير 10 سيارات دفع رباعي، كانت تستخدم للعمليات الإرهابية.

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وأضاف بيان القيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية أدت إلى مقتل 4 تكفيريين وإصابة آخر تم علاجه بمستشفى القوات المسلحة، وتم العثور على أسلحة متنوعة ومواد إعاشة .

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كما تم تدمير 9 سيارات دفع رباعي أخرى أثناء محاولاتهم اختاق الحدود الغربية، مع القيام بتمشيط الحدود بالبحر الأحمر والمتوسط، وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديات، كما أسفرت عمليات القوات المسلحة المصرية عن استشهاد 4 جنود و3 ضباط.