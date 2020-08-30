صور .. وزيرة الصحة توجه باستحداث وحدة قسطرة مخية بمستشفى أرمنت بالأقصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجى، اليوم الأحد، مستشفى أرمنت، فى إطار زيارتها لمحافظة الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة والذى يقدم الخدمات العلاجية من المستوى الثالث فى أكثر من 22 تخصص طبى، لافتًا إلى أن الطاقة السريرية للمستشفى تبلغ 154 سريرًا داخليًا، و27 سرير رعاية مركزة، و4 غرف عمليات، و 13 حضانة أطفال، و22 ماكينة غسيل كلوى.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت باستحداث وحدة قسطرة مخية داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن مستشفى أرمنت من أولى المستشفيات التى تم تسجيلها فى هيئة الرقابة والاعتماد للتأمين الصحى الشامل، وتعمل بنظام الربط المميكن بالخدمات عن بعد، بالإضافة إلى أنه المستشفى الوحيد بمحافظة الأقصر الذى يقوم بإجراء جراحات التجميل، بالإضافة إلى تقديم التخصصات الأساسية كالأطفال، والأنف والأذن والحنجرة والجراحة، والعظام، النساء والتوليد، والباطنة، والنفسية، كما يقدم المستشفى الخدمات الطبية لجراحات المسالك البولية، وجراحات العيون، وجراحات العمود الفقرى، والمخ والأعصاب، جراحات الوجه والفكين، وجراحات الأوعية الدموية.

وتابع مجاهد أن الوزيرة تفقدت خلال جولتها العمل بمبادرة صحة المرأة، ووجهت مدير المستشفى التنسيق مع الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لتخصيص خط ساخن لتقديم الدعم النفسى لمريضات سرطان الثدى، كما تابعت معدل إجراء العمليات بالمستشفى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، حيث تم إجراء أكثر من 1700 عملية لجراحات العيون، وأكثر من 400 عملية من العمليات المتقدمة فى جراحات المخ والأعصاب، وجراحات الأوعية الدموية، وقسطرة القلب.

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وذكر مجاهد أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على الاطمئنان على تدريب الأطباء بالتعاون مع بنك المعرفة وجامعه الأزهر، وجامعة جنوب الوادى لنقل خبرات الأستاذة والاستشاريين فى التخصصات المختلفة إلى الأطقم الطبية بالمستشفى، كما راجعت بروتوكولات العلاج التى يتم تطبيقها بالمستشفى.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضى.