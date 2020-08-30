المصريين الأحرار بمطروح يناقش استعدادات انتخابات النواب والعام الدراسى

كما ناقش خطة عمل المرحلة القادمة، والاستعداد للعام الدراسى القادم، كما ناقش الاجتماع خطة عمل أمانة مركز مطروح وتنشيط دور الأمانة والعمل على تسهيل وتقديم خدمة متميزة لكل أهل مطروح.
وتطرق الاجتماع للحديث عن دور الشباب والرياضة بمطروح وتفعيل دور مراكز الشباب بالمحافظة.
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