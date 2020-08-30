المصريين الأحرار بمطروح يناقش استعدادات انتخابات النواب والعام الدراسى

اجتمع أعضاء حزب المصريين الأحرار بمطروح، بقيادة سلطان الشيخ الزعيرى، أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح ، وحضور رافع حميدة يونس أمين قطاع غرب، ونبيل زكى السيد أمين لجنة التعليم، وإدريس محمد سنوسى، أمين مركز ومدينة مرسى مطروح، و عامر كريم محمد أمين لجنة الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة الاستعداد للدفع بالمرشحين على المقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.





كما ناقش خطة عمل المرحلة القادمة، والاستعداد للعام الدراسى القادم، كما ناقش الاجتماع خطة عمل أمانة مركز مطروح وتنشيط دور الأمانة والعمل على تسهيل وتقديم خدمة متميزة لكل أهل مطروح. وتطرق الاجتماع للحديث عن دور الشباب والرياضة بمطروح وتفعيل دور مراكز الشباب بالمحافظة.

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