مجلس أمناء مدينة بدر يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية غدا

وهنأ عبد الرحمن الزعيم، أوائل الثانوية العامة والأزهرية من أبناء بدر، الذين حققوا مراكزا متقدمة بين الأوائل على مستوى الجمهورية، وأيضا للأوائل الذين حققوا المراكز الأولى للناجحين على مستوى المدينة ولأسرهم جميعا على هذا التفوق والتميز.

وأكد رئيس مجلس أمناء مدينة بدر، أن هذا التفوق يأتى نتاج جهد واجتهاد للطلاب وأسرهم، وأن هؤلاء الطلاب جعلوا رؤوس أسرهم عالية خفاقة بنجاحهم الباهر، موجها لجميع القائمين على العملية التعليمية بالمدينة وللعاملين بمديرية التربية والتعليم الشكر والتقدير، معربا عن فخره بما يقدمه أبناء مدينة بدر من تفوق وتميز فى كافة المجالات.