وذكر الحزب فى بيانه الصادر، اليوم الأحد، أن أبطال مصر على مر التاريخ والعصور يضربون المثل والنموذج لتحقيق عقيدة النصر أو الشهادة، ويواصلون ملحمة بطولة جديدة فى مكافحة العدو واجتثاث الإرهاب.
وأضاف أن الضربات المتتالية لأهل الشر من سقوط رؤوس مدبرة، وملاحقة أذناب الشيطان، وأذرع الإرهاب وسحقهم على أرض الفيروز تأكيدا بأن مصر أرض قاهرة لكل خسيس أو متطرف يحاول النيل من استقرارها.
وينعى الحزب شهدائنا من أبناء مصر والقوات المسلحة الذين لاقوا ربهم فى مواجهة الشرف ومقاتلة الإرهاب فى سيناء، وتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين من البواسل، وشدد الحزب على ضرورة الاصطفاف الوطنى ودعم مؤسسات الدولة الوطنية لمواجهة طاغوت الإرهاب وداعميه وإفساد مكائد العدو ومؤامرات الحاقدين والطامعين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المصريين الأحرار : أبطال مصر يواصلون ملحمة مكافحة العدو واجتثاث الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.