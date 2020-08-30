المصريين الأحرار : أبطال مصر يواصلون ملحمة مكافحة العدو واجتثاث الإرهاب

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جهود القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون الأسود الساهرة والأبطال المقاتلة فى مكافحة الإرهاب لإرساء دعائم الاستقرار وحفظ أمن البلاد.





وذكر الحزب فى بيانه الصادر، اليوم الأحد، أن أبطال مصر على مر التاريخ والعصور يضربون المثل والنموذج لتحقيق عقيدة النصر أو الشهادة، ويواصلون ملحمة بطولة جديدة فى مكافحة العدو واجتثاث الإرهاب.

وأضاف أن الضربات المتتالية لأهل الشر من سقوط رؤوس مدبرة، وملاحقة أذناب الشيطان، وأذرع الإرهاب وسحقهم على أرض الفيروز تأكيدا بأن مصر أرض قاهرة لكل خسيس أو متطرف يحاول النيل من استقرارها.

وينعى الحزب شهدائنا من أبناء مصر والقوات المسلحة الذين لاقوا ربهم فى مواجهة الشرف ومقاتلة الإرهاب فى سيناء، وتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين من البواسل، وشدد الحزب على ضرورة الاصطفاف الوطنى ودعم مؤسسات الدولة الوطنية لمواجهة طاغوت الإرهاب وداعميه وإفساد مكائد العدو ومؤامرات الحاقدين والطامعين.