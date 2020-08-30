بالمعدول .. شنودة فيكتور: دس السم فى العسل على مواقع ومنصات التواصل

وانتقلت كاميرا برنامج "بالمعدول"، الذى يقدمه فيكتور عبر "دوت الخليج"، اليوم الأحد، إلى محافظة دمياط للتسجيل مع أحد المحلات المتخصصة فى صناعة الحلويات للحديث عن تاريخ دمياط، واهتمام الدولة بالمحافظات الموجودة على امتداد شريط البحر المتوسط.
وأكد صاحب المحل لـ "فيكتور" أن دمياط بلد صناعية خالية من البطالة ومشهورة بصناعة الأخشاب والحلويات والأثاث المنزلى، وذكر أن رأس البر كانت من المصايف التى يتردد عليها الفنانون والشخصيات المرموقة فى المجتمع.
واختتم شنودة أن هناك كثير من الأشخاص يقدمون محتوى غير دقيق على منصات التواصل الاجتماعى، وطالب المتابعين لتلك المنصات التمييز بين المعلومات الصحيحة والمشوشة.
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