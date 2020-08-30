عاجل.. مد ساعات العمل بالمرور حتى 8 مساء لتركيب الملصق الإلكترونى

قررت وزارة الداخلية مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً ، وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء، لحين الإنتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكترونى، والمقرر إنتهاء المهلة المحددة لها فى 20 أكتوبر المقبل، على أن يكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط بالإضافة للفترة الصباحية.





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