محافظ الجيزة لـ مدبولي: لن نغض الطرف عن أي مخالفة وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، وكذا جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات تصالح للمحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: "منذ توليت منصبي، تم تكليفي بمواجهة ظاهرة البناء المخالف في المحافظة، وإعادة الانضباط لشوارع الجيزة بوجه عام، ومنذ ذلك الوقت تتم أعمال الإزالات بشكل يوميّ"

وأشار إلى أنه في الفترة من 2011 وحتى 2018، كان هناك 134219 حالة مخالفة، تم تنفيذ 6091 حالة منها بنسبة 5%، وفي الفترة من 2018 حتى 2020، بلغ عدد قرارات الإزالة الصادرة 21500 قرار، نُفذ منها 13835 حالة، بنسبة تنفيذ 64%، وبلغ عدد المتقدمين لطلبات التصالح 14000، وتم تحصيل294 مليون جنيه، مضيفا: "لن نتوانى أو نغض الطرف عن أي مخالفة، وسيتم التعامل معها بمنتهى الحزم والصرامة".

من جانبه، أكد مدير أمن الجيزة أن الفترة الأخيرة شهدت تعاملا حاسما مع كبار المخالفين بالمحافظة، وفي هذا الصدد تم ضبط عدد كبير منهم، ونحن مستمرون في تطبيق القانون، وستساعدنا التقنيات الحديثة في سرعة رصد أي مخالفة، وسرعة التعامل معها على الفور، منوها إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظة بصورة كاملة في هذا الشأن، حيث تتم أعمال الإزالات بصورة دورية.