شيخ بقبيلة الحويطات: الرئيس السيسي يقود ثورة تنموية في جميع المجالات

أشاد الشيخ أحمد عارف أحد مشايخ قبيلة الحويطات بحلوان، بالمشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض مصر، لاسيما مشروعات محور المحمودية وبشاير 2 بمحافظة الإسكندرية.

وقال "عارف" إن خريطة مصر تتغير من خلال خطة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس السيسي والحكومة في كافة المجالات والتي توفر العديد من فرص العمل للشباب وتفتح آفاقا جديدة نحو عملية الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن البسيط.

وأضاف أن المستقبل لشباب مصر الواعد لذلك أنصح الجميع بالعمل الدؤوب والبناء حتى يتسنى لنا اللحاق بركب الاقتصاديات الكبرى وتغيير واقعنا الحالي إلى واقع أفضل يحقق طموحات الشعب في حياة كريمة.

وأشاد "عارف" بالجهد الكبير الذي يقوم به رئيس الجمهورية منذ توليه مهام منصبه، حيث حقق العديد من الإنجازات في كثير من الملفات، لاسيما ملف التنمية والبناء والبنية التحتية التي تشهد طفرة كبيرة وتحولا غير مسبوق في تسهيل حركة المرور وتخفيف الزحام والقضاء على العشوائيات.