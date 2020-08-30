خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة للمصريين في الخارج

إذا كنت مقيما بالخارج، ورغبت في استخراج شهادة ميلاد مميكنة فهناك عدة خطوات ومستندات مطلوبة لاستخراج الشهادة.
تبدأ الإجراءات باحضار أصل جواز سفر الأب وصورة منه، وأصل جواز سفر الأم وصورة منه، إلى جانب احضار أصل شهادة ميلاد الطفل مصدقة من وزارة الخارجية بالدولة التي تقمي بها وصورة منها، وأصل قسيمة الزواج مصدقة وصورة منها.
كما يجب استيفاء الأب أو من ينوب عنه نموذج (3 حديث الولادة أو 26 لساقط القيد، وتتولى القنصلية موافاة مصلحة الأحوال المدنية بالمستندات السابقة وكذلك تسليم شهادة الميلاد بمجرد ورودها لصاحب الشأن .
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