رئيس الوزراء لمحافظ الجيزة ومدير الأمن: "مسئوليتكما المباشرة عدم وضع أي طوبة بناء مخالف بالمحافظة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة، وكذا جهود إزالة التعديات وأعداد المتقدمين بطلبات تصالح للمحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، على ضرورة التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، وأن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم.

وأكد أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسنوقف أي محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، فمخالفات البناء وما تتسبب فيه تهدد الأمن القومي، مشددا على استمرار تحويل أي محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورا.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولي : "كل واحد يتحمل مسئوليته في النطاق الإداري المسئول عنه، بدءا من مسئولي القرية والجمعية الزراعية، وحتى أكبر مسئول في المحافظة، وسنحاسب أي مقصر، وكذا المسئولين في أقسام الشرطة وحتى مدير الأمن بكل محافظة فهم مسئولون عن إزالة أي مخالفة بشكل فوري، ومسئوليتكم المباشرة هي عدم وضع أي طوبة بناء مخالف تقع في نطاق المحافظة".

وأكد رئيس الوزراء أن هناك منظومة حديثة للتغيرات المكانية حاليًا، تعمل على رصد أي بناء مخالف في لحظته، وبالتالي فأي مواطن سيشرع في وضع أساس بناء مخالف عليكم إزالته فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في الحال.

وطالب الدكتور مدبولي بوضع خطة واضحة تتضمن تحديد المسئولين عن متابعة البناء العشوائي المخالف إداريا في المحافظة، وكذلك من الناحية الأمنية في مديرية الأمن، مضيفا: "الدولة حاضرة، والقانون سينفذ على الجميع، ويد القانون قوية"، كما طالب بإنشاء وحدة لرصد التغيرات المكانية في المحافظة للمتابعة على مدار اليوم.