وطالبت الكنيسة فى بيانها الصادر، اليوم الأحد، أن يمنح الله السلام والعزاء لأسر الشهداء، وأكدت ثبات موقفها بدعم القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بيانا بشأن جهود مكافحة الإرهاب، وذكر البيان أن القوات المسلحة تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر ملجأ لها وأسفرت الجهود خلال المدة من 22 يوليو حتى 30 أغسطس عن تدمير 317 وكرُا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الكنيسة القبطية تنعى شهداء القوات المسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.