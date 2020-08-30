الكنيسة القبطية تنعى شهداء القوات المسلحة

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا اليوم فى سيناء.





وطالبت الكنيسة فى بيانها الصادر، اليوم الأحد، أن يمنح الله السلام والعزاء لأسر الشهداء، وأكدت ثبات موقفها بدعم القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب.



وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بيانا بشأن جهود مكافحة الإرهاب، وذكر البيان أن القوات المسلحة تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر ملجأ لها وأسفرت الجهود خلال المدة من 22 يوليو حتى 30 أغسطس عن تدمير 317 وكرُا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.