وزير الأوقاف يشيد بجهود القوات المسلحة.. ويؤكد: التستر على الإرهابيين جريمة

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بجهود وتضحيات القوات المسلحة الباسلة فى مواجهة قوى الشر والضلال وعناصر الجماعات الإرهابية المجرمة، سائلًا الله - عز وجل - أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان وأن ينزل السكينة على قلوبهم، ويمن على المصابين من أبنائها بالشفاء العاجل.





ودعا جمعة، فى بيان نشرته الوزارة، اليوم الأحد، الشعب المصرى للوقوف صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة الباسلة فى مواجهتها الحاسمة أمام العناصر الإرهابية التكفيرية. وأكد وزير الأوقاف، أن التستر على أى عنصر من عناصر الجماعات الإرهابية جريمة فى حق الدين والوطن.

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