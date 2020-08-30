المفتى : الشعب المصرى ينظر باعتزاز وإكبار لتضحيات القوات المسلحة والشرطة

أشاد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالبطولات والتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة فى سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته، ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان والاستقرار.





كما أشاد علام، فى بيان له، اليوم الأحد، بعمليات المداهمات الواسعة التى يشنها أبطال القوات المسلحة لتطهير أرض الوطن من دنس الإرهابيين وجماعاتهم الضالة، حيث تمكنت القوات المسلحة -حسب بيان المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة- من تتبع ورصد وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها، ومرتكز لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين، وأسفرت الجهود من 22 يوليو وحتى 30 أغسطس، فى تدمير317 وكرًا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها، وأسفرت الجهود أيضًا عن استهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، ومقتل 73 عنصرا تكفيريا يتخذون من الملاجى أوكارًا لهم.

ودعا مفتى الجمهورية، جموع الشعب المصرى إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة فى حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

كما دعا إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصرنا الغالية.

وقال إن الشعب المصرى ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التى يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل خلال قيامهم بواجبهم الوطنى، لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار الإرهاب وعصاباته وفلوله، من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

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وأشاد بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التى تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب فى كل مكان.

وشدد على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض، لأنهم يتصدَّون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالى مصر حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاسقرار.

وتوجه بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن من أبنائه المخلصين من أبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.