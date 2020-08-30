سيد خليفة : مصر فقدات 1.2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية خلال 40 عاما

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن التعدى على الأراضى الزراعية قضية أمن قومى وأمن غذائى كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذه القضية بدأت منذ 1983 بعد صدور القانون 16 ونصت المادة 152 منه على حظر البناء على الأراضى الزراعية ويستثنى من ذلك مشروعات النفع العام ومشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى والسكن الخاص بالقرى طبقًا لما يحددة وزير الزراعة.





وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أول رئيس يتصدى لملف التعدى على الأراضى الزراعية، ولم يتصد رئيس سابق لهذا الملف كما فعل السيسى. وأوضح أن مصر خسرت أكثر من 1.2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية منذ 1984 إلى 2007، لافتًا إلى أن مصر سنويًا كانت تفقد 30 ألف فدان فى السنة، وهو ما يعنى أن فقدان 82 فدانًا فى اليوم، وفى الساعة 3.5 فدان. وأشار إلى أنه فى 2011 ارتفع الاعتداء على الأراضى الزراعية من 3.5 فدان فى الساعة إلى 5 أفدنة، مؤكدًا أن 2000 شخص يفقدون أكلهم نتيجة خسارة الأراضى.

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