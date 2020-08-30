برلمانية : الشعب المصرى يقف خلف قواته المسلحة

قالت النائبة هالة حسن، عضو مجلس النواب، إن الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفتت عضد قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، الذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة من براثن هذه العصابات الضالة المفسدة فى الأرض المهلكة للحرث والنسل، التى لم تراع حرمة الشهر الكريم، والله لا يصلح عمل المفسدين.





وأكدت فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الشعب المصرى يقف خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته مؤيدا وداعما بكل أشكال الدعم المادية والمعنوية، قائلا: "القوات المسلحة والشرطة فى كل بيت مصرى وفى كل أسرة وهما من نسيج هذا الشعب الأبى الذى لن يرضخ أو يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة". وتابعت: " بقلوب يملؤها الأسى والحزن ننعى شهداء الواجب الوطنى الذين راحوا ضحية هذه الأعمال الخسيسة". وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أصدرت بيانا بشأن جهود مكافحة الإرهاب، وذكر أن القوات المسلحة تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر ملجأ لها وأسفرت الجهود خلال المدة من 22 يوليو حتى 30 أغسطس عن تدمير 317 وكرُا وملجأ ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر.

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