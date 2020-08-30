تنسيقية شباب الأحزاب تنعى أبطال القوات المسلحة

وفى بيانها، تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالعزاء لأسر شهدائنا الأبطال، وثمنت بطولات أبناء القوات المسلحة وقدراتهم الباسلة، مؤكدة أن تلك الجرائم لن تزيدنا إلا إصراراً حتى نُطهر الوطن من سموم الإرهاب.
وذيلت التنسيقية بيانها بالقول حفظ الله مصرنا الغالية، ورحم شهدائنا الأبرار، وخالص الدعوات بالشفاء لمصابينا الأبطال.
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