نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استشهاد أبطال من قواتنا المسلحة الباسلة، فى إطار الجهود الضخمة التى تبذلها قواتنا المسلحة لدحر الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، والتى تحرز فيها قواتنا الباسلة تقدماً كبيرًا يومًا بعد يوم.





وفى بيانها، تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالعزاء لأسر شهدائنا الأبطال، وثمنت بطولات أبناء القوات المسلحة وقدراتهم الباسلة، مؤكدة أن تلك الجرائم لن تزيدنا إلا إصراراً حتى نُطهر الوطن من سموم الإرهاب. وذيلت التنسيقية بيانها بالقول حفظ الله مصرنا الغالية، ورحم شهدائنا الأبرار، وخالص الدعوات بالشفاء لمصابينا الأبطال.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تنسيقية شباب الأحزاب تنعى أبطال القوات المسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.