دفاع النواب لمبتدا : تحية لرجال قواتنا المسلحة البواسل

وأكد الكدوانى، فى تصريحات خاصة لمبتدا، أن كل ما يحدث فى سيناء يؤكد صحة كافة الإجراءات التى إتخذها مجلس النواب لمواجهة الطوارىء.
وثمن الكدوانى، نتائج أعمال القوات المسلحة، حيث تم تدمير 317 وكرًا وملجئًا ومخازن للمواد المتفجرة فى شمال سيناء، واستهداف وتدمير 10 عربات دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ العمليات الإرهابية، ومقتل 73 عنصرًا تكفيريًا، وقال إن ذلك يدفعنا دائما للانحناء لقواتنا المسلحة، وتقديم التحية لرجالها البواسل فى كل وقت وحين.
وأضاف الكدوانى، أن القضاء على البؤر الإرهابية، يؤكد أن مصر آمنة دائما، وأبدا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا الله عز وجل بأن يحفظه لمصرنا.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة، أعلن خلال بيان له، أنه تم تنفيذ عددًا من العمليات النوعية التى قامت بها القوات المسلحة فى محاربة الإرهاب، ومقتل عنصرين إرهابيين شديدى الخطورة، بحوزتهم 2 بندقية آلية و5 خزنة وحزام ناصف، ومقتل ايضًا عنصرين تكفيريين وإصابة آخر تم إسعافه ويتلقى العلاج بمستشفى القوات المسلحة، وعثر بحوزتهم على 4 بندقية آلية.
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