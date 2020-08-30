الارشيف / أخبار مصرية

النيابة العامة تستجوب زوجًا تعدى على زوجته بالضرب في حلوان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

تستجوب النيابة العامة زوجًا تعدى على زوجته بالضرب بـحلوان،حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولَ مقطعٍ مُصوَّرٍ بمواقع التواصل الاجتماعي لرجل يتعدى على سيدة بالضرب في شرفة أحد المساكن، قيل: إنها زوجته، وقد أبدى رُوَّاد تلك المواقع استياءَهم من فعله مطالبين بالتحقيق معه. وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بمتابعة التحقيقات في الواقعة. 

 

إذ تمكنت الشرطة من تحديد شخص المعتدي وزوجه المجني عليها، والتي شهدت في تحقيقات «النيابة العامة» بتعدي زوجها عليها بالضرب والسبِّ لخلافات زوجية بينهما، نافيةً قصده من ذلك قتلها، واستجوبت «النيابة العامة» المتهم والذي أقر بفعلته وضربه زوجته لما بينهما من خلافات، وقد ارتأت «النيابة العامة» إخلاء سبيل المتهم إذ سدد ضمانًا ماليًّا محددًا بعدما نفت زوجته عنه قصد القتل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر النيابة العامة تستجوب زوجًا تعدى على زوجته بالضرب في حلوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا