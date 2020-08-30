الارشيف / أخبار مصرية

الونش ينقذ الزمالك من كمين إنبى بهدف قاتل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجح نادى الزمالك في خطف 3 نقاط مهمة بعد الفوز على نظيره انبى بهدف نظيف احرزه المدافع محمود الونش في الدقيقة 73 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، بهذة النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 45 بعدما خاض الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6  لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يتجمد رصيد إنبى المركز عند 30 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدف.

 

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين ، وبدأ الزمالك المباراة بضغط على مدافعى انبى من أجل احراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب، في المقابل فان لاعبى انبى اعتمدوا علي الهجمات المرتدة واللعب من الجبهة اليمنى في محاولة لاختراق جبهة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك.

 

ولجأ محمود عاشور حكم المباراة الي تقنية حكم الفيديو " فار " في اتلحام بين طارق حامد من الزمالك ومحمد بسيونى من انبى، وبالفعل منح طارق حامد انذار لخشونته مع لاعب انبى، ليغيب عن مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة في الجولة الـ 24 للدورى ، وتألق مدافعى الفريقين حال دون احراز أهداف .

 

هدأ أداء الفريقين تدريجيا ، وأنحصر اللعب في منتصف الملعب، وظهرت بعض الهجمات علي استحياء من الفريقين ولكن دون خطورة على مرمى أبو جبل او جاد.

 

واشهر محمود عاشور حكم المباراة إنذارات عديدة في وجه لاعبى الفريقين حيث حصل من الزمالك علي انذار كل من طارق حامد وفرجاني ساسي ، واسامة جلال ومحمود غالي من انبى، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين

 

Advertisements

بدأ الزمالك الشوط الثانى بطوفان من الهجمات على مرمى محمود جاد حارس مرمى انبى ولكن دون ترجمة الهجمات لأهداف.

 

وألغى محمود عاشور حكم مباراة الزمالك وإنبى، هدفا للفريق الأبيض سجله يوسف أوباما مهاجم الفريق بسبب وجوده فى مصيدة التسلل خلال تسديد الكرة فى الشباك فى الدقيقة 50 من عمر المباراة ، ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة.

 

وكثف لاعبو الزمالك من هجماتهم علي مرمى انبى في محاولة لخطف نقاط المباراة الثلاثة، ولكن دون جدوى بسبب التنظيم الدفاعى الذى امتاز به فريق انبى.

 

وحاول كارتيرون المدير الفني للزمالك تعديل الوضع الهجومى لفريقه من خلال اشراك كاسونجو ومحمد اوناجم ، وفي الدقيقة 73 ينجح محمود الونش في احراز هدف التقدم للزمالك لتصبح النتيجة 1/0 للزمالك بعد مرور 75 دقيقة.

 

حاول لاعبو انبى احراز هدف التعادل خلال الفترة المتبقية من المباراة الا ان دفاع الزمالك وتألق أبو جبل منعا لاعبو انبى من التعادل لتنتهى المباراة بفوز الزمالك 1/0.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الونش ينقذ الزمالك من كمين إنبى بهدف قاتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا