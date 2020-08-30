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عودة عمرو أديب للشاشة من جديد.. الجمعة

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يعود الإعلامي عمرو أديب إلى جمهوره ابتداء من يوم الجمعة المقبل، 4 سبتمبر.

وتأتي عودة عمرو أديب على شاشة MBC مصر بعد أجازة لمدة شهر قام بها أديب بعد انتهاء الموسم الأول من البرنامج.


وعبر عمرو أديب عن امتنانه الشديد لردود الفعل الإيجابية التي لاقها البرنامج من جانب المُشاهدين خلال الموسم الماضي، ووجه شكره لفريق عمل البرنامج وإدارة القناة على توفير كل وسائل الدعم لتحقيق نجاحات قياسية.

كما أوضح "أديب" أنه يستعد وفريق العمل لتحقيق المزيد من المُتابعات اليومية وتقديم كل ما يهم المُشاهد المصري والعربي.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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